IRW-PRESS: Eyecarrot Innovations Corp.: Eyecarrot gewinnt einen Vertriebspartner für Binovi in Hongkong und der Region Asien/Pazifik

Eyecarrot gewinnt einen Vertriebspartner für Binovi in Hongkong und der Region Asien/Pazifik

Eyecarrot Innovations Corp (Eyecarrot) (TSX-V: EYC | OTCQB: EYCCF) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über den Vertrieb von BinoviTM über die in Hongkong ansässige Gesellschaft GBSE Company LTD in Hongkong und der Region Asien/Pazifik abgeschlossen hat. BinoviTM wurde den Fachleuten des Bereichs Augenoptik in der Region Asien/Pazifik während der 11. jährlichen Pan Pacific Conference on Rehabilitation, die im November 2018 stattfand, durch Gary Ho, den Gründer von GBSE Company LTD, vorgestellt.

Die GBSE Company LTD unterhält ein umfassendes Vertriebsnetz in Asien und spezialisiert sich auf das Marktsegment Arzneimittel und Rehabilitationsprodukte. Die Gesellschaft unterstützt ihre Kunden neben den Vertriebsbeziehungen außerdem bei der Organisation von Ausbildungsveranstaltungen, Ausstellungen und Konferenzen.

Binovi ist eine effiziente Ressource in der Rehabilitationstherapie, wenn es gemeinsam mit traditionellen Rehabilitationsmaßnahmen eingesetzt wird, die darauf ausgerichtet sind, die optischen und kognitiven Fähigkeiten nach einem Trauma zu verbessern, sagte Adam Cegielski, der CEO von Eyecarrot.

Durch die Vertriebspartnerschaft mit GBSE Company LTD ist Eyecarrot in der Lage, seine BinoviTM-Hardware- und Softwareressourcen in der riesigen Region Asien/Pazifik effizient einzusetzen.

Pan Pacific Conference on Rehabilitation

Im Auftrag des Fachbereichs Rehabilitationswissenschaften der Hong Kong Polytechnic University wurde die Pan Pacific Conference on Rehabilitation (PPCR) im Jahr 1998 in Guangzhou ins Leben gerufen und ist seither eine alle zwei Jahre stattfindende immens wichtige Veranstaltung des Fachbereichs Rehabilitationswissenschaften. Die PPCR fördert interdisziplinäre Kooperationen von Fachkräften, Wissenschaftlern, Studierenden und Gesundheitsbehörden des Bereichs Rehabilitation in der Region Asien/Pazifik Region und darüber hinaus.

Über Eyecarrot Innovations Corp.

Die BinoviTM-Plattform von Eyecarrot ist eine innovative Technologielösung im Bereich der Gesundheitsversorgung, die Software, Hardware, Daten und Fachwissen integriert. Binovi unterstützt Augenoptiker bei der Behandlung von Augenerkrankungen mit Therapien in der Praxis sowie bei vom Arzt angeleiteten Aktivitäten zu Hause, um die Patienten besser zu versorgen, ihre Erfahrungen zu verbessern und ihre therapeutischen Bedürfnisse zu erfüllen. Ziel ist es, die Sehleistung des Viertels der Bevölkerung weltweit zu verbessern, das an sehkraftbedingten Erkrankungen leidet, welche über die Sehschärfe hinausgehen. Das Unternehmen verändert die Art der Integration von Dienstleistungen im Bereich Augenheilkunde und stellt sich gleichzeitig den Herausforderungen im Gesundheitswesen.

Adam Cegielski

President | CEO

Terry Uppal

Investor Relations

E-Mail: invest@eyecarrot.com

Tel: 1 (844) 866-6162 (gebührenfrei)

https://www.eyecarrot.com/investors/

482 South Service Rd. E

Suite 119

Oakville, ON

L6J 2X6

T: 1 (844) 866-6162

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Plänen, Erwartungen und Schätzungen der Firmenführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und sind an bestimmte Faktoren und Annahmen gebunden, wie z.B. dass sich die Finanzlage und Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse ändern, und dass das Unternehmen die behördlichen Genehmigungen erhält. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne, Schätzungen und tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ändern oder nicht den Tatsachen entsprechen, zählen unter anderem das Risiko, dass sich jene Annahmen, auf die Bezug genommen wird, als ungültig oder unzuverlässig erweisen; dass solche Ereignisse wie oben erwähnt eintreten könnten und so möglicherweise zu Verzögerungen oder zum Abbruch der geplanten Arbeiten führen; dass sich die Finanzlage und die Erschließungspläne des Unternehmens ändern; dass es zu Verzögerungen beim Erhalt der behördlichen Genehmigungen kommt; sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die das Unternehmen betreffen und in der laufenden Berichterstattung des Unternehmens unter dem Firmenprofil auf www.sedar.com beschrieben werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46566

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46566&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA30233 R1064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA30233R1064

AXC0071 2019-04-25/08:07