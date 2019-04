Des Öfteren wurde in dem Rohstoffe & Devisen-Abschnitt auf eine potenzielle Korrektur bei der deutschen Bundesanleihe hingewiesen - das letzte Mal am 11. April 2019: "Euro-Bund Future: Bullische Flagge im Aufbau". In dieser Ausgabe wurde noch ein Rücksetzer zurück auf das Unterstützungsniveau von 164,10 Euro aus Februar dieses Jahres favorisiert. Dieser setzte tatsächlich planmäßig ein, anschließend drehte das Barometer wie erwartet zur Oberseite ab und versucht nun in dieser Woche einen Ausbruch aus seinem kurzzeitigen Abwärtstrend (bullische Flagge) zu vollziehen. Damit greift die zuletzt vorgestellte Strategie im vollen Umfang - der vorgestellte Schein wurde unglücklicherweise durch den Ausreißer auf der Unterseite ausgeknockt. Noch nicht investierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...