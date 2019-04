FRANKFURT (Dow Jones)--Kion hat zum Jahresauftakt deutlich beim Umsatz und Ergebnis zugelegt und die Markterwartungen übertroffen. Beide Segmente, Industrial Trucks & Services sowie Supply Chain Solutions, trugen gleichermaßen zum Erfolg bei. Den Ausblick auf das laufende Jahr hat das im MDAX gelistete Unternehmen bestätigt.

Der Auftragseingang des Herstellers von u.a. Gabelstaplern und Lagertechnik erhöhte sich im ersten Quartal um 12,4 Prozent auf 2,12 Milliarden Euro, vor allem getragen durch die "erfreuliche" Entwicklung im Segment Supply Chain. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 2,08 Milliarden Euro. Analysten hatten nur mit einem Umsatzanstieg um 8 Prozent gerechnet.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um 15,5 Prozent auf 182,4 Millionen Euro, was über den Markterwartungen von 11 Prozent bzw. 176 Millionen Euro liegt. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich auf 8,8 Prozent von 8,6 Prozent. Das Konzernergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um rund 36 Prozent auf 93,1 Millionen Euro, wobei Beobachter nur von einem Anstieg um 26 Prozent auf 87 Millionen Euro ausgegangen waren.

Für das laufende Jahr hält der Vorstand der Kion Group AG an seinen Prognosen fest: Sowohl Umsatz als auch das bereinigte EBIT sollen gesteigert werden. Der Auftragseingang wird weiter zwischen 8,25 und 8,95 (2018: 8,7) Milliarden Euro erwartet. Der Konzernumsatz soll sich zwischen 8,15 und 8,65 (8,0) Milliarden Euro bewegen. Für das bereinigte EBIT wird ein Zielkorridor von 805 bis 875 (790) Millionen Euro angestrebt.

"Die Kion Group ist auch im Jahr 2019 weiter klar auf Kurs. Wir sind dynamisch in das neue Geschäftsjahr gestartet und haben in beiden operativen Segmenten unsere hervorragende Marktposition untermauert", so Vorstandschef Gordon Riske.

