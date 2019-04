Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Fresenius SE vor Zahlen des Medizinkonzerns von 55 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er rechne mit moderatem Gewinnwachstum im ersten Quartal, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Anhaltender Rückenwind komme durch den US-Arzneimittelengpass für die Tochter Kabi. Der Experte erhöhte seine Schätzungen und begründete damit das Kursziel./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 14:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / 01:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-04-25/08:27

ISIN: DE0005785604