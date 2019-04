Am Donnerstag geht es in Sachen US-Berichtssaison spannend weiter. Im Fokus stehen dieses Mal vor allem Amazon (WKN: 906866 / ISIN: US0231351067), der Goldminenbetreiber Newmont Goldcorp (WKN: 853823 / ISIN: US6516391066) und T-Mobile US (WKN: A1T7LU / ISIN: US8725901040).

Vorbörslich melden ab etwa 13.00 Uhr MESZ:

3M: Aktuelle Erwartungen (EPS): 2,50 US-Dollar; Vorjahresgewinn (EPS): 2,50 US-Dollar

Den vollständigen Artikel lesen ...