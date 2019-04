Von Matthias Goldschmidt

MÜNCHEN (Dow Jones)--Nach der Achterbahnfahrt der Wirecard-Aktie in den vergangenen Monaten infolge von Betrugsvorwürfen können sich die Anteilseigner über eine höhere Dividende freuen. Wie der Zahlungsdienstleister in seinem Jahresabschluss mitteilte, will er die Dividende um 2 Cent auf 20 Cent je Aktie erhöhen. Den Gewinnausblick für das laufende Jahr bestätigte der DAX-Konzern.

So rechnet die Wirecard AG nach wie vor mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 740 bis 800 Millionen Euro. Der Konzern hatte seine Bilanzvorlage um drei Wochen auf den heutigen Donnerstag verschoben, nachdem die externe Untersuchung der Betrugsvorwürfe in der Singapur-Niederlassung einige Unregelmäßigkeiten festgestellt hatte, die im Jahresabschluss berücksichtigt werden mussten.

Die Ende Januar vorläufig berichteten Kennzahlen für 2018 wurden leicht angepasst. Das EBITDA lag demnach bei 560,5 Millionen Euro, was einer Steigerung von 35,4 Prozent entspricht. Vorläufig hatte Wirecard 568,3 Millionen Euro ausgewiesen. Der Umsatz stieg um 35,4 Prozent auf 2,02 Milliarden Euro, hier waren zunächst 2,1 Milliarden genannt worden. Daraus ergibt sich eine EBITDA-Marge von 27,8 nach 27,6 Prozent.

Wie Wirecard weiter mitteilte, stieg das Ergebnis nach Steuern um 35,7 Prozent auf 347,4 Millionen Euro. Das über die Plattform des Unternehmens abgewickelte Transaktionsvolumen erhöhte sich um 37,3 Prozent auf 124,9 Milliarden Euro.

Die Wirecard-Aktie hat eine Berg- und Talfahrt hinter sich. Die Financial Times hatte wiederholt über vorgetäuschte Umsätze und gefälschte Verträge bei Wirecard in Singapur berichtet, worauf die Aktie heftig reagierte. Trotz eines Untersuchungsberichts einer externen Anwaltskanzlei, in dem kleinere Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden, und eines zwischenzeitlichen Leerverkaufsverbots der Aktie hat das Papier das Niveau, das sie vor den Berichten hatte, noch nicht wieder erreicht. Wirecard geht mittlerweile juristisch gegen die Financial Times und den Autor der Artikel vor.

Kontakt zum Autor: matthias.goldschmidt@wsj.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2019 02:00 ET (06:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.