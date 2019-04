Zwei Aktien machten am Mittwoch das gesamte, mehr als stattliche Plus von 2,15 Prozent im TecDAX aus. Beide hatten "good news" vorzuweisen. Und da diese beiden Unternehmen auf den Plätzen 1 und 3 in Bezug auf die Gewichtung liegen, katapultierte das den deutschen Technologieindex zur Wochenmitte markant höher.Die Rede ist von der mit elf Prozent am höchsten gewichteten Wirecard.

Den vollständigen Artikel lesen ...