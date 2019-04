flatex Morning-news Öl (Brent): Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent ...

Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent im Juli-Kontrakt an der Terminbörse ICE konsolidierte rund um die Ausgabe der EIA-Rohöllagerbestände nur wenig. Die Rohöllagerbestände in den USA wiesen einen Lageraufbau um 5,479 Millionen Fass auf. Die Konsensschätzungen gingen nur von einem Plus von 0,4 Millionen Fass aus.

Zur Charttechnik: Das Fass Rohöl der Nordseesorte Brent im Juli-Kontrakt an der Terminbörse ICE bildete am 03. Oktober 2018 ein Mehrjahreshoch von 84,11 US-Dollar aus. Danach fiel der Preis bis zum 26. Dezember 2018 auf 51,24 US-Dollar. Ausgehend von diesem längerfristigen Kursverlauf, wären die nächsten übergeordneten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 76,34 und 84,11 US-Dollar. Die Unterstützungen kämen bei 71,54/67,66 und 63,79 US-Dollar in Betracht. Der Brent-Juli-Kontrakt notiert an der ICE auf Tagesbasis mit einem RSI-Wert jenseits der 80 deutlich im überkauften Terrain.

flatex-select

Long: DE000MF7AC99 Morgan Stanley Faktor 2 Brent Crude Oil Jul19

Short: DE000MF7AC65 Morgan Stanley Faktor 2 Brent Crude Oil Jul19

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/