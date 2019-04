Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Gabelstaplerhersteller habe solide Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Sowohl das operative Ergebnis (Ebit) als auch die Umsätze hätten über den durchschnittlichen Analystenschätzungen gelegen. Das zweite Quartal dürfte allerdings herausfordernder werden./ck/ajx

ISIN DE000KGX8881

