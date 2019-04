Miserable Konjunkturdaten aus Deutschland haben dem Goldpreis zu einer leichten Erholungstendenz verholfen.Während die chinesische und die US-Wirtschaft in der vergangenen Woche eher positiv überrascht hatte, fiel der am gestrigen Mittwoch veröffentlichte Ifo-Geschäftsklimaindex ausgesprochen enttäuschend aus. Dadurch nahm die Risikoaversion und damit auch das Interesse an Gold leicht zu. Ausgebremst wurde das gelbe Edelmetall allerdings durch den starken Dollarindex, dem zu einem neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...