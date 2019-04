home24 SE: home24 veröffentlicht Geschäftsbericht für das Jahr 2018 DGAP-News: home24 SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis home24 SE: home24 veröffentlicht Geschäftsbericht für das Jahr 2018 25.04.2019 / 08:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. home24 veröffentlicht Geschäftsbericht für das Jahr 2018 * Trading Update vom 13. Februar 2019 für das Gesamtjahr 2018 bestätigt * Der Umsatz erhöhte sich im Jahr 2018 stark auf 313 Millionen Euro, was einem währungsbereinigten Wachstum von 18% entspricht, unter Berücksichtigung von Fremdwährungseffekten lag das Wachstum bei 13% * home24 übertraf deutlich den Online-Möbelmarkt, der in den für das Unternehmen relevanten Ländern um ca. 10% wuchs, während der Gesamtmarkt in diesen Ländern 2018 nahezu kein Wachstum zeigte * Brasilien im Gesamtjahr 2018 profitabel auf Basis der bereinigten EBITDA Marge Berlin, 25. April 2019 - Die home24 SE ("home24", das "Unternehmen") hat heute den Geschäftsbericht für das Gesamtjahr 2018 mit den geprüften Finanzzahlen veröffentlicht. Diese entsprechen den vorläufigen Geschäftszahlen, die das Unternehmen bereits am 13. Februar 2019 im Rahmen des Trading Updates bekannt gegeben hatte. Der home24-Geschäftsbericht ist auf der Investor Relations-Website des Unternehmens zum Download verfügbar: www.home24.com Die wichtigsten Geschäftszahlen im Überblick: Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren Einheit 2018 2017 Verände- rung Anzahl Bestellungen in Tsd. 1.907 1.556 23% Durchschnittlicher Bestellwert in EUR 258 277 -7% Anzahl aktiver Kunden (zum 31. Dezember) in Tsd. 1.299 1.061 22% Mitarbeiter (zum 31. Dezember) Anzahl 1.582 1.317 20% Finanzielle Leistungsindikatoren Einheit 2018 2017 Verände- rung Umsatzerlöse in EUR 312,7 275,7 13% Mio. Bruttoergebnismarge in % 44% 45% -1pp Ergebnisbeitragsmarge in % 24% 28% -4pp Bereinigte EBITDA-Marge in % -13% -8% -5pp Ergebnis je Aktie in EUR -3,22 -2,71 19% Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit in EUR -47,9 -27,1 77% Mio. Cashflow aus der Investitionstätigkeit in EUR -24,0 -13,7 75% Mio. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in EUR 160,8 26,8 > 100% Mio. Zahlungsmittel und in EUR 108,6 19,9 >100% Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Mio. Periode Den Finanzbericht für das erste Quartal 2019 veröffentlicht home24 am 28. Mai 2019. Die erste öffentliche Hauptversammlung des Unternehmens findet am 19. Juni 2019 in Berlin statt. Aufsichtsrat und Vorstand werden der Hauptversammlung hier unter anderem vorschlagen, die Anzahl der Mandate im Aufsichtsrat auf vier zu reduzieren. In diesem Zuge wird Philipp Kreibohm seine ursprünglich geplante Kandidatur für den Aufsichtsrat zurückstellen. Über home24 home24 ist die führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Artikelnummern, die sie von mehr als 500 Herstellern bezieht, bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A14KEB5). Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com. Kontakt für Medienanfragen: Viktoria Solms viktoria.solms@home24.de +49 162 244 07 65 Kontakt für Investorenanfragen: Philipp Steinhäuser ir@home24.de +49 30 201 634 728 Rechtlicher Hinweis: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder home24 noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. home24 übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. 25.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: home24 SE Greifswalder Straße 212-213 10405 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 - 609880019 Fax: +49 30 - 2016329499 E-Mail: ir@home24.de Internet: www.home24.com ISIN: DE000A14KEB5 WKN: A14KEB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 803147 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 803147 25.04.2019 ISIN DE000A14KEB5 AXC0085 2019-04-25/08:40