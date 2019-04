Drägerwerk kann im ersten Quartal mit einem starken Auftragseingang bei der Sicherheitstechnik punkten. Er stieg in den ersten drei Monaten um rund ein Fünftel, wie das Unternehmen am Donnerstag in Lübeck mitteilte. Besonders deutlich zog die Nachfrage nach Gasmesstechnik sowie Atem- und Personenschutztechnik an. In der zweiten Sparte Medizintechnik ging der Auftragseingang jedoch zurück. Insgesamt kletterte der Auftragseingang um 4,2 Prozent.

Der Umsatz im ersten Quartal hatte sich in beiden Sparten im zweistelligen Prozentbereich verbessert, insgesamt stieg er um gut ein Fünftel auf rund 602 Millionen Euro. Eckzahlen hatte Drägerwerk bereits am 12. April mitgeteilt. Der Verlust nach Steuern verbesserte sich deutlich auf 10 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor lag er noch bei minus 29 Millionen Euro. Dieser Wert sei wegen Belastungen durch Lieferverzögerungen besonders schwach ausgefallen, sagte Unternehmenschef Stefan Dräger./elm/jha/

ISIN DE0005550636

