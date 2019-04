Ein Kurssprung von 12,55 Prozent bei einem DAX-Titel, das erlebt man nicht alle Tage. Und da SAP am Mittwochmorgen seine Quartalsbilanz vorgelegt hatte, brachte man diese immense Rallye mit diesem Ergebnis in Verbindung. Was richtig ist, wenn man nach dem Auslöser fragt. Was aber nur bedingt richtig wäre, wollte man daraus ableiten, dass diese Quartalsbilanz einen Kursanstieg um 12,55 Prozent auf neue Rekordhochs zwingend wert gewesen wäre.

