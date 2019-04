Der in schwere Turbulenzen geratene Flugzeugbauer Boeing wird die negative Publicity nicht los. Die auf hohen Zeitdruck und mangelnde Qualifikation von Mitarbeitern zurückzuführende Schlamperei führte nicht nur zum Absturz der beiden 737 Max, sondern auch zur Verunsicherung der Dreamliner (B787) Kunden. Insider sprechen von gravierenden Sicherheitsbedenken im Boeing-Werk am Standort North Charleston. Die gestern veröffentlichten Quartalszahlen wurden gemischt aufgenommen, nachdem der Umsatz um 1 Milliarde besser ausgefallen war als erwartet. Ausblick für 2019 wurde im Lichte des Groundings aller 373 Max Maschinen keiner gegeben.

Die Aktie von Boeing hat seit der sub prime-Krise einen bemerkenswerten Anstieg verzeichnet. In dieser Periode hat sich der Kurs mehr als verzehnfacht (KGV 2018 bei 18,07). Das all time high von 446 US-Dollar am 1. März 2019 erreichte der Wert nach der einjährigen Seitwärtsphase im Jahr 2018. Der Lion Air Absturz am 29. Oktober 2018 hat die Kursentwicklung kaum negativ tangiert. Anders beim zweiten Absturz einer baugleichen Maschine ...

