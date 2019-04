Am Mittwoch schraubte sich der DAX bis zum Mittag auf das nächste Jahreshoch, das nun bei 12.350 Punkten und damit nur knapp unterhalb der wichtigen Volumenspitze zu finden ist. Am Nachmittag ließ der Kaufdruck aufgrund der schwächeren Wall Street zwar leicht nach, für einen Schlusskurs oberhalb von 12.300 Zählern und den neunten Gewinntag in Folge reichte es aber allemal. Das bedeutet:

Den vollständigen Artikel lesen ...