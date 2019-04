Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen zum drtitten Geschäftsquartal von 125 auf 145 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Eckdaten des Softwarekonzerns hätten beeindruckt, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen ein prozentual zweistelliges umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2019/20 in Aussicht gestellt./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 06:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / 06:38 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-04-25/08:58

ISIN: US5949181045