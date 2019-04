Die Deutsche Bank hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Franken belassen. Analyst Benjamin Goy hob in seiner ersten Reaktion am Donnerstag vor allem die angekündigte Wiederaufnahme von Aktienrückkäufen im zweiten Quartal hervor. Das Volumen in Höhe von bis zu einer Milliarde US-Dollar liege zudem deutlich über den Erwartungen. Dies und auch der optimistischere Ausblick der Schweizer Bank dürften die meiste Beachtung finden./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / 05:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-04-25/09:07

ISIN: CH0244767585