Melinda Gates, die Ehefrau von Bill Gates und gleichzeitig laut Forbes eine der einflussreichsten Frauen der Welt, sprach mit Becky Quick von "CNBC" über die derzeit heißteste Debatte: Kapitalismus vs. Sozialismus. Mehrere demokratische Abgeordnete und potenzielle Präsidentschaftskandidaten für 2020 haben in jüngster Zeit eine umfassende Änderungen an einem System gefordert, das ihrer Meinung nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...