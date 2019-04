Die Wirkung der US-Steuerreform, die Anfang 2018 in Kraft trat, läuft aus. Warum sich Trumps Attacken auf die US-Notenbank zukünftig verschärfen und den US-Dollar schwächen werden, erläutert Devisenexperte Ulrich Leuchtmann in der aktuellen Sendung.



