Der spanische Energiekonzern Iberdrola hat im ersten Quartal mehr verdient als von Analysten erwartet. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) stieg um knapp 12 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Bilbao mitteilte. Dabei konnte das Unternehmen in allen Geschäftsbereichen zulegen.

Im Netzgeschäft, das den Löwenanteil zum Ergebnis beiträgt, profitierte Iberdrola von höheren Tarifen in Brasilien und den USA. Bei den erneuerbaren Energien wirkten sich unter anderem höhere Preise sowie eine gestiegene Produktion im Windgeschäft auf See positiv aus. Und auch in der Erzeugung und dem Vertrieb legte der Konzern zu - dank einer besseren Entwicklung in Spanien und Mexiko.

Der Nettogewinn nahm um 15 Prozent auf knapp 964 Millionen Euro zu. Der Umsatz wuchs um 8,5 Prozent auf gut 10 Milliarden Euro.

Iberdrola erhöhte daher seinen Ausblick. Nettogewinn und Dividende sollen 2019 im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen. Bislang hatte der Konzern einen Anstieg im mittleren einstelligen Bereich in Aussicht gestellt./nas/elm/jha/

ISIN ES0144580Y14

AXC0104 2019-04-25/09:15