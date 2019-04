Die Wirtschaftsprüfer haben bei Wirecard keine keine Hinweise auf größere Unregelmäßigkeiten gefunden. Die Aktienkurse legt deswegen deutlich zu.

Der deutsche Leitindex startet mit einem kleinen Minus in den Handel und notiert zur Eröffnung 0,1 Prozent tiefer bei 12.296 Zählern. Am gestrigen Handelstag hatte der Index seine Osterrally fortgesetzt und mit 12.350 Zählern ein neues Jahreshoch erreicht. Er schloss mit 12.313 Punkten immer noch 0,6 Prozent höher.

Das gestrige Plus war der der neunte Tagesgewinn in Folge. Der Rekord stammt vom Februar 1997 mit 13 Tagesgewinnen hintereinander. Nach dem neunten Tag in Folge mit einem Pluszeichen zum Handelsschluss stellt sich die Frage: Wann kommt die Korrektur?

Nach Einschätzung von Joachim Goldberg, der für die Börse Frankfurt eine wöchentliche Stimmungsumfrage unter Anlegern auswertet, dürfte solch eine Korrektur - falls Sie überhaupt kommt - derzeit nicht sehr groß ausfallen. Denn Investoren, die immer noch auf einen günstigeren Einstieg warten, würden vermutlich bei 12.000 Dax-Punkten aktiv werden. Und bei weiter steigenden Kursen müssten zudem etliche Short-Produkte, die dann an Wert verlieren, verkauft werden. Das dürfte die Rally weiter anheizen.

Dann laut der Goldberg-Analyse haben Institutionelle Anleger in den vergangenen Tagen nur widerwillig gekauft, vermutlich weil sie offenbar mussten. Und die Privatanleger haben zuletzt sogar Aktien verkauft. Gewinnmitnahmen, vermutet der Verhaltensökonom. Fazit: Es ist noch reichlich Kapital vorhanden, das investiert werden kann oder einigen Profianlegern sogar investiert werden muss.

Die hohe Relevanz solcher Stimmungsumfragen lässt sich am besten mit einem Blick zurück erläutern. "Privatanleger spekulieren auf fallende Kurse - das könnte eine falsche Entscheidung sein" lautete Mitte April die Überschrift nach Auswertung der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment. Damals notierte die Frankfurter Benchmark bei rund 12.000 Punkten, rund 300 Zähler unterhalb der aktuellen Notierung.

Die Überschrift mit den Privatanlegern müsste man aktuell ergänzen: ... und sie treffen weiterhin die falschen Entscheidungen. Denn je höher die Kurse steigen, umso mehr spekulieren sie auf fallende Kurse. Eine verständliche Reaktion, aber in der Masse eher die falsche.

Das Verhalten ist ablesbar am Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart. Das wird anhand realer Trades mit Hebelprodukten auf den Dax ermittelt und notiert auf einem neuen Rekordtief der vergangenen zwölf Monate. Noch gestern hat sich die Zahl der Put-Produkte, die bei fallenden Kursen an Wert gewinnen, gegenüber den Call-Derivaten, deutlich erhöht.

Das alles lässt die Schlussfolgerung zu: Solange die Privatanleger auf solch einem hohen Niveau Put-Produkte in ihren Depots haben, solange dürfte es vermutlich keine größere Korrektur geben.

Blick auf die Einzelwerte

