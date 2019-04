Die Ölpreise scheinen derzeit kein Halten mehr zu kennen. Seit Jahresbeginn stieg so beispielsweise die Notierung des Barrel Brent von knapp 55 US-Dollar auf das derzeitige Niveau von knapp unter 75 US-Dollar je Barrel - und mit ihm selbstverständlich auch die Notierungen einiger gängiger Ölaktien. So mancher Investor dürfte dieser positiven Entwicklung seit Beginn des neuen Börsenjahres allerdings nicht so recht trauen. Und auch die US-amerikanische Großbank Goldman Sachs scheint derzeit eher mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...