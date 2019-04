Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich das Tempo des Aufschwungs nach der starken Gewinnserie etwas reduzieren. Zum Handelsauftakt notierte der deutsche Leitindex Dax -0,08% leicht unterhalb des gestrigen Schlusskurses. In den vergangenen neun Handelstagen war der Dax von Jahreshoch zu Jahreshoch geeilt."Alles in allem befindet sich der Dax weiter im nachhaltigen Aufwärtsmodus", schrieb Martin Utschneider, ...

