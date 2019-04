Volkswagen hat die Klimabilanz von Elektroautos verteidigt. Bei gleichen Fahrzeugmodellen mit unterschiedlichem Antrieb sei die Klimabilanz der Elektroautos schon heute besser als die der Verbrenner-Variante, teilte Volkswagen am Mittwoch unter Berufung auf eine zertifizierte Umweltbilanz mit. Wichtig für Volkswagen. Der Konzern setzt alles auf die Karte Elektroauto und will in den nächsten zehn Jahren auf der eigene Plattform 22 Millionen E-Autos bauen. Bis 2028 will VW 70 neue Modelle mit Elektroantrieb auf den Markt bringen. Die Aktie scheint das zu honorieren und schneidet seit Wochen besser ab als der DAX.

