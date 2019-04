FUCHS eröffnet neues Werk in Wujiang/Suzhou, China DGAP-News: FUCHS PETROLUB SE / Schlagwort(e): Sonstiges FUCHS eröffnet neues Werk in Wujiang/Suzhou, China (News mit Zusatzmaterial) 25.04.2019 / 09:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. FUCHS eröffnet neues Werk in Wujiang/Suzhou, China FUCHS PETROLUB SE, weltweit größter unabhängiger Hersteller von hochwertigen Schmierstoffen und verwandten Produkten, eröffnet eines seiner modernsten Produktionswerke in Wujiang im chinesischen Stadtbezirk von Suzhou. Das Werk, dessen Errichtung im Jahr 2017 mit einer Investition von 46 Millionen EUR begonnen wurde, ist auf dem neuesten Stand der Technik und wird das bisherige Werk in Schanghai ersetzen. Das neue 80.000 m² große Werk verfügt zunächst über eine Produktionskapazität von 100.000 Tonnen - fast das Doppelte des Werks in Schanghai. Das automatisierte Hochregallager fasst 12.000 Palletten. Das neue, vollautomatische Produktionswerk ist mit der fortschrittlichsten Lagertechnologie und Software für smarte Produktion ausgestattet. Produziert werden unter anderem automotive Schmierstoffe, Industrieschmierstoffe, Metallbearbeitungsprodukte, Schmierstoffe für die Beschichtung, Korrosionsschutzmittel, Walzöle und Produkte für die Schmiedeindustrie. "In den vergangenen 30 Jahren hat FUCHS in China eine wahre Erfolgsgeschichte geschrieben. China ist zu einem unserer wichtigsten Märkte geworden. Das neue Werk in Wujiang ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Zukunft von FUCHS in China", betont Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender von FUCHS PETROLUB SE. "Es ist ein wichtiger Bestandteil unserer globalen Wachstumsinitiative, mit der wir in die Erneuerung, Erweiterung und Effizienz unserer weltweiten Infrastruktur investieren, dank der FUCHS weiterwachsen sowie agiler und effizienter wird." Zhu Qingping, CEO von FUCHS China, erklärt in diesem Zusammenhang: "Zu unseren Kunden zählen internationale Unternehmen und chinesische Firmen, die zunehmend hochwertige Produkte nachfragen und schnellere Reaktionsfähigkeit und besseres Produktmanagement fordern. Mit unserer neuen, verbesserten Fertigungsinfrastruktur haben wir einen Wettbewerbsvorteil und werden unsere Kunden auf dem vielversprechenden chinesischen Schmierstoffmarkt noch besser zufrieden stellen." Das neue Werk erfüllt die höchsten Qualitätsansprüche und aktuellsten Standards von FUCHS weltweit. In einer weiteren Phase sieht der Entwicklungsplan eine Erweiterung vor. Gleichzeitig baut FUCHS seine Büroräume und Labors am Standort in Schanghai deutlich aus. Mannheim, 25. April 2019 FUCHS PETROLUB SE Public Relations Friesenheimer Str. 17 68169 Mannheim Tel. +49 621 3802-1104 tina.vogel@fuchs.com www.fuchs.com/group Folgende Informationsmaterialien sind online verfügbar: Bild- und Videomaterial: www.fuchs.com/gruppe/mediengalerie Über FUCHS Der FUCHS-Konzern entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit mehr als 5.000 Mitarbeiter in 58 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der FUCHS PETROLUB SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Beschaffungspreise, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Schmierstoffindustrie gehören. Die FUCHS PETROLUB SE übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Pressemitteilung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. Bild: http://newsfeed2.eqs.com/fuchs/803281.html Bildunterschrift: Das neue FUCHS-Werk in Wujiang/Suzhou, China 