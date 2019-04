Tesla-Verlust: Das gewohnte Bild

Das war es dann schon wieder mit den Quartalsgewinnen bei Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014). Vorerst. In Q3 will der kalifornische Elektrowagenbauer wieder profitabel sein. Nach den enttäuschenden Auslieferungszahlen für das erste Quartal 2019 war der jüngste Verlust keine große Überraschung. Konzernchef Elon Musk blick ohnehin optimistisch in die Zukunft.

Das Jahresziel von 360.000 bis 400.000 ausgelieferten Autos in 2019 bleibt bestehen. Sollte die Produktion in der Gigafactorty in Shanghai im Schlussquartal wie geplant anlaufen, will Tesla im laufenden Geschäftsjahr sogar rund 500.000 Autos produzieren. Allerdings wird Elon Musk bereits die passende Rechtfertigung parat haben, wenn die ambitionierten Ziele doch nicht erreicht werden sollten.

Den vollständigen Artikel lesen ...