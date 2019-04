Die Wirecard-Aktien haben am Donnerstag nach Zahlenvorlage weiter zugelegt. Mit 140,45 Euro kamen sie zeitweise wieder an ihr Vortageshoch bei 142,65 Euro heran. Zuletzt belief sich das Plus auf 2,24 Prozent auf 137,00 Euro.

Nach einem abermals kritischen Artikel in der "Financial Times" zu dem Unternehmen hatten die Wirecard-Anteile am Vortag ihr hohes, aus dem Einstieg des japanischen Softbank-Konzerns resultierende Kursplus eingedämmt.

Der unter Druck stehende Zahlungsdienstleister konnte auch im abgelaufenen Jahr seinen Gewinn deutlich steigern. Die Ergebnisprognose für das laufende Jahr behielt der Dax-Konzern bei.

Analyst Knut Woller von der Baader Bank betonte die starken Aufragsgewinne in der zweiten Jahreshälfte 2018, die im Jahresvergleich um 163 Prozent zugelegt hätten und somit eine gute Grundlage seien für solides Wachstum aus eigener Kraft im Jahr 2019./ajx/zb

