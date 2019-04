Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Gestützt durch ein enttäuschendes ifo Geschäftsklima Deutschland verzeichnete der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gestern Gewinne, so die Analysten der Helaba.Das technische Bild helle sich auf, wenngleich die Indikatoren im Tageschart Kaufsignale teilweise noch schuldig seien. So drehe der MACD unterhalb seiner Signallinie gen Norden. Ferner verbessere sich das Kursmomentum in den positiven Bereich. Positiv zu werten sei zudem, dass im Zuge der gestrigen Entwicklung die Abwärtstrendlinie von Ende März bei 165,34 überschritten worden sei. Somit bestehe Raum für weitere Gewinne. Der Bereich um 165,79 stelle dabei eine erste Hürde dar. Um 166,00 und bei 166,21 würden sich die nächsten Widerstände finden. Kursrücksetzer würden an den Marken bei 164,94, bei 164,71 und bei 164,52 (55-Tagelinie) auf Unterstützungen treffen. Die Trading-Range liege zwischen 164,94 und 166,21. (25.04.2019/alc/a/a) ...

