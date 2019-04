Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Börse ist keine Einbahnstraße und doch haben wir innerhalb von nur sechs Monaten am europäischen Aktienmarkt zwei Einbahnstraßen in Folge durchfahren - allerdings mit entgegengesetzten Richtungen, so Philipp van Hove, CFA bei der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH. Zudem seien beide Quartale hoch emotional gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...