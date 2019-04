FRANKFURT (Dow Jones)--BASF investiert einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in die Modernisierung der Silikatfabrik am Standort Düsseldorf-Holthausen. Die Investition umfasst die Modernisierung und Optimierung bestehender Anlagen innerhalb der nächsten zehn Jahre, wie der Chemiekonzern mitteilte.

Mit der Investition werde der steigenden Nachfrage nach Silikaten Rechnung getragen und die Versorgungssicherheit gewährleistet. Die Silikatfabrik in Düsseldorf-Holthausen ist eine der größten der Welt. Silikat ist ein Schmelzprodukt aus Sand und Soda und wird in vielfältigen Anwendungen eingesetzt, zum Beispiel bei der Herstellung von gefällter Kieselsäure zur Fertigung von Autoreifen, als Bindemittel in Mörteln und Putzen, in Gussformen und Mineralfarben, als Bleichmittel, als Abdichtung von Oberflächen im Baubereich, in Wasch- und Reinigungsmitteln, bei der Materialimprägnierung sowie in Brandschutzanwendungen.

