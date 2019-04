Die China Yiwu Imported Commodities Fair 2019, die professionelle Plattform für internationale Kleinwaren auf ihrem Weg nach China, wird vom 23. bis 26. Mai 2019 im Yiwu International Expo Center der Stadt Yiwu, dem chinesische Paradies für Kleinwaren, eröffnet.

Die diesjährige Messe hat eine Ausstellungsfläche von über 50.000 Quadratmetern mit mehr als 2.000 internationalen Standardständen in 4 Ausstellungszonen, dem Asien-Pavillon I, Asien-Pavillon II, europäischen Pavillon und dem Pavillon für Amerika-Australien-Afrika und grenzüberschreitenden Handel.

Zu den importierten Waren der Ausstellung zählen Haushaltsartikel, Waren für Mutter und Kind, Schönheit und Körperpflege, Handwerk, Haushaltsgeräte, Lebensmittel und Getränke, Gesundheit und Ernährung, Modeaccessoires, kreatives Spielzeug, Schreibwaren, Sportartikel, Kleidung und Accessoires. Auf der Messe werden mehr als 1.500 Unternehmen und Organisationen aus über 100 Ländern und Regionen der Welt erwartet. Dazu kommen mehr als 120.000 Besucher und Käufer.

Der Import Commodities Procurement (Yiwu) Summit wird als eins der Kernelemente der Messe führende Einzelhändler wie Walmart, Carrefour, Lianhua-Supermarkt, HNA Retailing und China Resources zusammenbringen, wobei die Erteilung von Bestellungen vor Ort möglich ist.

Weitere Aktivitäten sind die UCLG ASPAC Executive Bureau Conference 2019, der Dialog der internationalen urbanen Wirtschafts- und Handelskooperation (Yiwu) "Gürtel und Straße", die Konferenz zu Import, E-Commerce und Lieferkette in China sowie die spanische Kulturwoche, die Ausstellung zur Einführung neuer ausländischer Produkte, Weltkulturausstellungen, der Jahrmarkt für Speisen und die Verkostung importierter Rotweine.

Die China Yiwu Imported Commodities Fair wurde 2012 als professionelle Plattform für die Einführung ausländischer Konsumgüter in China gegründet. Im Jahr 2015 wurden Ausmaß und Umfang der Messe im Zuge der nationalen "Initiative Gürtel und Straße" und in dem Bestreben zum Ausbau der Bahnstrecke Yiwu-Xinjiang-Europa und des Hafens Yiwu-Ningbo-Zhoushan gesteigert und erstmals gemeinsam von der Internationalen Handelskammer Chinas und der chinesischen Wirtschaftsvereinigung unterstützt. Im Juni 2016 wurde die China Yiwu Imported Commodities Fair von der UFI zertifiziert und war damit die erste Messe Chinas, die diese Zertifizierung erhielt. Mittlerweile hat sich die Messe zu einer der Plattformen der Wahl für ausländische Konsumgütermarken entwickelt, die in China eingeführt werden.

Die Anmeldung für Aussteller und Käufer sowie Handelsunternehmen für importierte Waren, Supermärkte und grenzüberschreitende E-Commerce-Plattformen ist unter folgendem Link noch möglich: http://www.importfair.cn/en/pre-reg/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190425005377/de/

