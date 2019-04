Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gelang es gestern, das neunte höhere Hoch in Folge auszubilden, so die Analysten der Helaba. Damit hätten sich die Anzeichen für eine mögliche Zwischenkorrektur nicht bestätigt. Schlussendlich sei der DAX mit einem Aufschlag in Höhe von 0,63% bei 12.313,16 Zählern aus dem Handel gegangen und habe damit den höchsten Stand seit Anfang Oktober 2018 erreicht. ...

