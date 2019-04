Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 430 US-Dollar belassen. Dass der Flugzeughersteller nach dem Debakel mit dem Modell 737 Max seine Jahresziele gestrichen habe, sei kein Problem, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Was für den Luftfahrt- und Rüstungskonzern wirklich zähle, sei die längerfristige Geschäftsentwicklung. Insofern habe er seine Prognose für den Free Cashflow 2021 kaum geändert./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 01:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / 01:00 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US0970231058

AXC0129 2019-04-25/10:30