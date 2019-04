flatex Morning-news DAX update: Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte schlossen ...

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte schlossen am Donnerstag überwiegend in der Verlustzone. Der japanische Nikkei225 hingegen konnte um 0,48 Prozent auf 22.307,58 Punkte zulegen. Die Börse in Sydney blieb geschlossen. Die Börsen in Shenzen, Shanghai und Hongkong musste hohe Verluste hinnehmen. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.304,53 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex setzte seine Gewinnserie auch am Mittwoch fort und notierte den neunten Tag in Folge mit einem Kursgewinn. Am Mittwoch schloss der DAX via Xetra mit einem Plus von 0,63 Prozent bei 12.313,16 Punkten. Ausgehend vom Kursverlauf des 24. April 2019 vom Tagestief bei 12.223,98 Punkten bis zum Tageshoch und neuem Jahreshoch bei 12.349,83 Punkten, könnten die kurzfristigen Kursziele für die Bullen und Bären ermittelt werden. Die Bullen könnten die Widerstände zur Kurszielbestimmung nutzen. Diese fänden sich bei 12.350/12.379/12.398/12.428/12.446 und 12.476 Punkten. Die Bären würden die Unterstützungen bei den Marken von 12.272/12.254/12.224/12.194/12.176/12.146/12.128 und 12.098 Punkten als mögliche Kursziele anpeilen.

