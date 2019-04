Der Ölpreise setzt seine Verluste vom Vortag vorerst nicht fort. Gestützt werden die Ölpreise durch die Sanktionspolitik der USA gegen den Iran.

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Donnerstagmorgen 74,67 US-Dollar. Das waren zehn Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate ...

