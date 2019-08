Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen und haben einen Teil der deutlichen Verluste vom Vortag wettgemacht. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 57,52 US-Dollar. Das waren 1,29 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,68 Dollar auf 52,77 Dollar.

Die steigenden Preise wurden mit einer Kreisemeldung der Nachrichtenagentur Bloomberg erklärt. Demnach könnte das weltweit wichtigste Förderland Saudi Arabien die Produktion wegen der zuletzt starken Preisrückgänge im September um 700 000 Barrel pro Tag senken. Bloomberg berief sich auf einen namentlich nicht genannten saudischen Offiziellen.

Hinzu kam eine allgemein bessere Stimmung an den Finanzmärkten. Riskantere Anlagen wie Rohöl profitierten davon. Für Beruhigung sorgten Handelsdaten aus China, die besser ausfielen als erwartet. Außerdem stieg der Kurs der chinesischen Währung Yuan im Vergleich zum US-Dollar an./jkr/jha/

