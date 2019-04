Von Matthias Goldschmidt

ASCHHEIM (Dow Jones)--Wirecard-Chef Markus Braun hat Qualitätsmängel in der Buchhaltung eingeräumt und Besserung gelobt. "Wir haben Qualitätsmängel im buchhalterischen Bereich", sagte Braun auf der Bilanzpressekonferenz des Zahlungsdienstleisters in Aschheim bei München. Die Betrugsvorwürfe in Singapur seien umfassend untersucht und keinerlei Anzeichen für ein vorsätzliches Handeln gefunden worden.

Diese Qualitätsmängel wolle man abstellen, so Braun. "Wir sind ein Wachstumsunternehmen. In diesem Unternehmen geht es um Innovation und Expansion" und natürlich müsse man immer auch Prozesse wie Auditing und Qualitätskontrolle nachziehen. So wie Wirecard in Innovationen investiere, "müssen wir ganz klar in diese Prozesse investieren. Dieses Commitment wollen wir ganz klar abgeben."

Nach wiederholten Vorwürfen, die die Aktie in den vergangenen Monaten auf eine Achterbahnfahrt geschickt haben, hat eine von Wirecard beauftragte externe Untersuchung das Unternehmen und den Vorstand weitestgehend von Vorwürfen entlastet, jedoch zu korrigierende Positionen in der Rechnungslegung aufgedeckt.

