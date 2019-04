Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Orange von 17,00 auf 16,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die europäischen Telekom-Unternehmen dürften ein schwaches erstes Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der anstehende Nachrichtenfluss dürfte entscheidend sein, ob sich die Gewitterwolken über dem Sektor wieder verziehen. Er verwies unter anderem auf die laufende Auktion neuer Mobilfunklizenzen in Deutschland, drohende Abwärtsrevisionen der Konsensschätzungen und mögliche Dividendenkürzungen./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 00:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / 01:03 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-04-25/11:09

ISIN: FR0000133308