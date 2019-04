Banken, Verbraucher und Wirtschaft werden auch weiterhin auf billige Kredite zurückgreifen können. Doch die weiteren Mittel der Notenbank sind nach Jahren der Geldschwemme begrenzt.

Angesichts unsicherer Konjunkturaussichten will Japans Notenbank noch mindestens ein Jahr an sehr niedrigen Zinsen festhalten. Die Währungshüter nannten nach ihrer geldpolitischen Sitzung am Donnerstag damit erstmals einen konkreten Zeitrahmen. Demnach soll diese Orientierungslinie bis "mindestens etwa Frühjahr 2020" gelten.

Somit bekennt sich die Bank von Japan (BoJ) noch länger zu einem lockeren Kurs als die Europäische Zentralbank, die mindestens bis zum Jahresende an den Tiefzinsen festhalten will. Ihren Strafzins auf Einlagen von Geschäftsbanken beließen die Währungshüter in Tokio wie erwartet bei 0,1 Prozent. Zugleich wiederholten sie ihr Versprechen, die Rendite zehnjähriger ...

