Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: EQS Group AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu EQS Group AG Unternehmen: EQS Group AG ISIN: DE0005494165 Anlass der Studie: Research Studie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 94,60 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker Die Investitionen zahlen sich aus und das Unternehmen wächst sehr dynamisch. Durch Skalierbarkeit sollte es zukünftig zu deutlichen Ergebnisverbesserungen kommen. In 2018 konnten die Umsatzerlöse um 19,3% auf 36,21 Mio. EUR (VJ: 30,36 Mio. EUR ) gesteigert werden. Zu dem organischen Wachstum von 13,7% steuerte die Integrity Line 1,68 Mio. EUR bei. Insgesamt wurde die Wachstumsstrategie weiter erfolgreich umgesetzt, insbesondere getrieben durch das Segment Compliance, welches um 48,8% auf 18,50 Mio. EUR (VJ: 12,69 Mio. EUR ) anstieg. Investitionsbedingt reduzierte sich das EBITDA auf 0,30 Mio. EUR (VJ: 2,36 Mio. EUR ) und lag im Rahmen der Guidance bzw. der Markterwartungen. Das Jahr 2018 stellte den Höhepunkt der Investionen dar und zukünftig sollte es zu deutlich höheren Ergebnissen kommen. Insgesamt sollen bis 2020 rund 9 Mio. EUR investiert werden. Hiervon sind noch 3,4 Mio. EUR für die kommenden zwei Geschäftsjahre vorgesehen. Durch größtenteils cashneutrale Entwicklungen im Finanzergebnis und durch Aktivierung latenter Steuern wurde final ein Konzernergebnis in Höhe von 0,81 Mio. EUR erzielt (VJ: -0,57 Mio. EUR ). Hintergrund dieser Entwicklung waren insbesondere die Andienung einer Put-Option auf den Kauf von ARIVA-Anteilen durch die ehemaligen Eigentümer. Die EQS Vision für 2025 ist es der führende Cloudanbieter für globale Investor Relations- und Corporate Compliance-Lösungen in Europa zu sein. Somit sind ambitionierte Wachstumsziele für das In- und Ausland gesetzt. Die besten Wachstumschancen sieht das Unternehmen insbesondere in Europa, da hier einheitliche Transparenzrichtlinien entwickelt werden. Für das laufende Geschäftsjahr 2019 gehen wir von einem Umsatzwachstum von 14,9% auf 41,60 Mio. EUR aus, sprich eher am unteren Ende der Guidance (Guidance: 41,5 bis 43,5 Mio. EUR ). Der Grund, weshalb wir aktuell das untere Ende der Guidance erwarten, liegt an der Zahl der IPOs begründet. Aktuell ist der deutsche Börsenmarkt eher verhalten und IPOs sind im Segment IR ein wichtiger Umsatztreiber für die EQS. Zudem erwarten wir, dass im Jahr 2019 vornehmlich die Kundenakquise im Vordergrund steht, um eine breite Kundenbasis für den neuen Policy Manager (H2 2019) und das Cockpit 2.0 aufzubauen. Wir gehen davon aus, dass eine stärkere Monetisierung und entsprechende Umsatzsteigerungen insbesondere in den Jahren 2020 und 2021 zu sehen sind. Ergebnisseitig ist eine EBITDA-Guidance von 1,0 bis 2,0 Mio. EUR für 2019 ausgegeben worden. Anschließend sollte im Zuge der auslaufenden Investitionsoffensive und des skalierbaren Geschäftsmodells die EBITDA-Marge sukzessive ansteigen und im Jahr 2025 mindestens 25% erreichen. Die aktuelle Guidance beinhaltet noch nicht die Veränderungen durch IFRS 16. Somit müsste die aktuelle Guidance nach IFRS 16 einem EBITDA von 3,41 ??" 4,41 Mio. EUR entsprechen. Zudem sollte auch die geplante EBITDA-Marge von mindestens 25% im Jahr 2025, gemäß IFRS 16, deutlich höher liegen. Wir gehen davon aus, dass das EBITDA sich auf 4,01 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2019 belaufen wird, bzw. auf 7,34 Mio. EUR im Jahr 2020 und 14,27 Mio. EUR im Jahr 2021 (jeweils gemäß IFRS 16). Insgesamt gehen wir von einer sukzessiven Verbesserung der Ergebnisse aus, da nun die Schlussphase der Investitionen erreicht wurde. Parallel hierzu sollte mit der Vermarktung der neuen Produkte der Umsatz steigen und durch die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells gehen wir von einer stetigen Margenverbesserung aus. Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Umsetzung der Wachstumsstrategie und des höheren Prognoseniveaus erhöhen wir unser Kursziel auf 94,60 EUR (bisher: 91,70 EUR ) und vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17877.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 24.04.2019 (19:10 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 25.04.2019 (11:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2019 =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2019 05:02 ET (09:02 GMT)