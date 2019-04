Die Silikatfabrik in Düsseldorf-Holthausen ist nach Angaben der BASF eine der größten der Welt. Mit der Investition trage das Unternehmen der steigenden Nachfrage nach Silikaten auf dem westeuropäischen Markt Rechnung. Silikat ist ein Schmelzprodukt aus Sand und Soda und kommt in vielfältigen Anwendungen zum Einsatz: zum Beispiel in Wasch- und Reinigungsmitteln, in Brandschutzanwendungen, als Bindemittel ...

