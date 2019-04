Frankenthal (ots) -



- Auftragseingang und Umsatz deutlich über Vorjahr - März mit höchstem Auftragseingang in Unternehmensgeschichte - Großaufträge und gutes Standardgeschäft sorgen für Wachstumsschub



Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet und erzielte im März den höchsten Monats-Auftragseingang in seiner Unternehmensgeschichte. Dies belegen die Zahlen für das erste Quartal 2019. Der Auftragseingang stieg von 595,2 Mio. EUR auf 668,8 Mio. EUR, der Umsatz von 509,3 Mio. EUR auf 534,6 Mio. EUR. Alle Segmente und Regionen haben zu diesem Wachstum beigetragen. Auch das EBIT entwickelt sich nach Plan, Währungseffekte haben sich in diesem Berichtszeitraum nur geringfügig ausgewirkt.



"Diese positive Entwicklung ist insbesondere auf ein gutes Standardgeschäft sowie auf zahlreiche größere Projekte und einen Großauftrag aus Indien zurückzuführen. Darüber hinaus zeigen die im vergangenen Jahr eingeleiteten Maßnahmen zur Förderung des Vertriebs und des Service-Geschäfts erste Wirkung", sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der KSB-Geschäftsleitung.



Alle Segmente mit deutlichem Zuwachs



Alle drei Segmente - Pumpen, Armaturen und Service - haben sowohl den Auftragseingang als auch den Umsatz deutlich steigern können. Den größten prozentualen Zuwachs im Auftragseingang verzeichnete das Segment Armaturen mit einem Plus von 14,5 %, im Segment Pumpen liegt das Plus bei 12,8 %. Auch das Segment Service, das unter dem Markennamen KSB SupremeServe ausgebaut wird, hat mit einem Plus von 8,9 % insbesondere durch ein gutes Ersatzteilgeschäft deutlich zugelegt. Da der Umsatz dem Auftragseingang zeitversetzt folgt, liegen die Werte hier mit plus 8,9 % bei den Armaturen, plus 4,2 % bei den Pumpen und plus 4,7 % beim Service etwas niedriger, aber deutlich über den Vorjahreswerten.



Europa, Asien und Amerika stark



Alle Regionen zeigen ein starkes Wachstum im Auftragseingang; Treiber sind zumeist Aufträge im Projektgeschäft. Hierzu zählt unter anderem ein Großauftrag für ein Kraftwerksprojekt in Indien. Ein ähnlich positives Bild spiegelt sich im Umsatz wider. Auch hier liegen die Gesellschaften in Asien, Nord- und Südamerika sowie in Europa deutlich über den Vorjahreszahlen, einzig Afrika/Mittlerer Osten liegt darunter.



Stabile Ertrags- und Finanzlage



In den ersten drei Monaten übertrifft das Konzernergebnis die Planung und bewegt sich bedingt durch geplante Einmalkosten trotz höheren Umsatzes auf Vorjahresniveau. Die Nettofinanzposition ist stabil, auch wenn die erstmalige Anwendung des IFRS 16-Standards (neue Leasing-Bilanzierung) zu einer entsprechenden Minderung führt.



Ausblick weiterhin positiv



Auftragseingang und Umsatz übertreffen im ersten Quartal deutlich die Vorjahreswerte. Das Unternehmen geht deshalb weiterhin davon aus, die für das Jahr 2019 gesteckten Ziele in Auftragseingang, Umsatz und EBIT zu erreichen.



KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf Kontinenten vertreten. Rund 15.700 Mitarbeiter erzielen einen Umsatz von mehr als 2,2 Mrd. EUR.



OTS: KSB SE & Co. KGaA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100499 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100499.rss2 ISIN: DE0006292006



Pressekontakt: Wilfried Sauer Tel + 49 6233 86-1140 wilfried.sauer@ksb.com