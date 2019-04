Facebook-Calls mit 121%-Chance bei Erreichen des Allzeithochs

Nach dem Kurseinbruch in den letzten Monaten des Vorjahres, innerhalb dessen sich der Wert der Facebook-Aktie (ISIN: US30303M1027) von 218,62 USD auf bis zu 123 USD reduzierte, legte die Aktie - im Gleichklang mit dem Gesamtmarkt - einen sehr starken Start in das Jahr 2019 hin. Obwohl das Unternehmen bereits drei Milliarden USD für mögliche Strafzahlungen wegen diverser Datenschutz-Skandalen zur Seite gelegt hat, vermeldete Facebook noch immer einen Quartalsgewinn in Höhe von 2,43 Milliarden USD und eine Umsatzsteigerung von 26 Prozent. Nachbörslich legte die Aktie um mehr als sieben Prozent zu und nähert sich nun wieder der 200 USD-Marke an.

Kann die Facebook-Aktie, die derzeit bei 197 USD notiert, im Verlauf der nächsten zwei Monate wieder auf ihr altes Allzeithoch bei 218,62 USD ansteigen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 200 USD

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Facebook-Aktie mit Basispreis bei 200 USD, Bewertungstag 18.9.19, BV 0,1, ISIN: DE000HX7R871, wurde beim Aktienkurs von 197,39 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,115 USD mit 1,19 - 1,21 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Facebook-Aktie in spätestens zwei Monaten auf 218,62 USD erhöhen, dann wird der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,57 Euro (+112 Prozent) ansteigen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 181,9421 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Facebook-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 181,9421 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PZ7YT77, wurde beim Aktienkurs von 197,39 USD mit 1,45 - 1,48 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Facebook-Aktie auf 218,62 USD wird der Turbo-Call - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - einen inneren Wert von 3,28 Euro (+121 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 174,4852 USD

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Facebook-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 174,4852 USD, BV 0,1, ISIN: DE000JP8JB04, wurde beim Aktienkurs von 197,39 USD mit 2,13 - 2,15 Euro quotiert.

Erreicht die Facebook-Aktie in absehbarer Zeit wieder ihr altes Allzeithoch bei 218,62 USD, dann wird der Turbo-Call einen inneren Wert von 3,95 Euro (+84 Prozent) erreichen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Facebook-Aktien oder von Hebelprodukten auf Facebook-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de