Das Analysehaus RBC hat Beiersdorf angesichts des im Februar bekannt gegebenen neuen Strategieprogramms auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern müsse sich entscheiden, wo er die höchsten Kapitalrenditen erhalte und seine Investitionsoffensive entsprechend kanalisieren, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In Asien etwa sei der Nivea-Hersteller in vielen Märkten präsent, habe aber eine schwache Wettbewerbsposition./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 17:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-04-25/11:48

ISIN: DE0005200000