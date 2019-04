Die Schweizer Großbank UBS hat Facebook von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 170 auf 240 US-Dollar angehoben. Die Trends im Werbegeschäft des Online-Netzwerks deuteten auf eine starke Entwicklung in den Jahren 2019 und 2020 hin, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er habe daher seine Prognosen angehoben, was zu einer Neubewertung geführt habe./mf/ck

