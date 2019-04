Am 7. Mai ist es soweit: Dann gewährt Infineon Technologies einen Einblick in die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2018/19. Angesichts der weltwirtschaftlichen Unsicherheiten und einer schwächeren Nachfragedynamik in den Endmärkten hatte der DAX-Konzern den Ausblick für das Gesamtjahr Ende März nach unten angepasst. Die Aktie hat seitdem dennoch deutlich an Wert zugelegt.

