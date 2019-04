Eine Blue-Chip-Aktie ist eine Aktie, die als die Beste der Besten gilt, wie die teuersten (blauen) Chips eines Casinos. Der Name steht für finanzielle Stabilität, langfristiges Wachstum, eine starke Erfolgsbilanz und sogar für Prestige - all die positiven Eigenschaften, die es mit sich bringt, eines der weltweit führenden Unternehmen zu sein und diese Position seit einiger Zeit einzunehmen. In diesem Sinne könnte ein Blue Chip eine beliebige Top-Aktie sein, aber der Begriff hat auch eine spezifischere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...