Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Godewind Immobilien: Der Immobilienkonzern hat geliefert - Aktienanalyse Gut ein Jahr nach dem Börsengang hat der auf Büroimmobilien spezialisierte Konzern Godewind Immobilien (ISIN: DE000A2G8XX3, WKN: A2G8XX, Ticker-Symbol: GWD) seine 2018er Zahlen vorgelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...