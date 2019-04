Belimo erweitert ihr globales Netzwerk an Servicestandorten und eröffnet in Großröhrsdorf bei Dresden (Deutschland) ein neues Service- und Logistik-Center. Damit rückt Belimo noch näher an ihre Kunden in Deutschland, Nord- und Osteuropa, die vom neuen Standort kundenspezifische Anpassungen sowie eine erhöhte Lieferbereitschaft erwarten können.

Belimo, Weltmarktführer in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Antrieben, Ventilen und Sensoren für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK), erweitert ihr Netzwerk an Servicestandorten und stärkt ihre Präsenz in Deutschland mit einem neuen Service- und Logistik-Center in Dresden (Deutschland). Die neu gegründete BELIMO Automation Deutschland GmbH betreibt das neue Service Center und unterstützt damit die Aktivitäten der Belimo-Gruppe.

Mittels Customizing und Logistik will Belimo in Dresden ein breites Spektrum an individuellen Kunden-bedürfnissen rasch bedienen. Daneben werden auch die Aktivitäten im Sensorbereich, in dem Belimo seit 2017 stark wächst, ausgebaut. Während der Schwerpunkt der Sensorikforschung und -entwicklung weiterhin in Hinwil (Schweiz) bleibt, werden in Dresden Funktionen wie Kalibration, Qualitätskontrolle, Logistik sowie auch das Ausarbeiten kundenspezifischer Lösungen hinzugefügt.

Mit insgesamt neun Service-Hubs rund um die Welt komplettiert Belimo die Abdeckung ihrer wichtigsten Wachstumsmärkte mit kundennahen Serviceangeboten und kann Kunden noch schneller mit Produkten beliefern. "Der Erfolg unserer Kunden steht für uns immer im Mittelpunkt", erklärt Lars van der Haegen, CEO von Belimo. "Mit dem Aufbau des neuen Service-Centers rücken wir noch näher an unsere Kunden und können stärker auf die individuellen Wünsche eingehen", führt Lars van der Haegen weiter aus.

Belimo wird das rund 15'000 m² große Gebäude an der Schücostraße 8 in Großröhrsdorf (Freistaat Sachsen) im Herbst 2019 beziehen und den Standort anschließend schrittweise ausbauen. Im Zuge des Aufbaus des neuen Standorts sollen über die kommenden Jahre rund 100 Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Ingenieure, Techniker, Montagemitarbeitenden und Logistiker werden sich namentlich mit der Frage auseinandersetzen, wie zukünftig Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme in Gebäuden mit mehr Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit betrieben werden können und wie die Installation und Instandhaltung deutlich vereinfacht werden kann.

Die Belimo-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter für innovative Antriebs-, Ventil- und Sensorlösungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die Gruppe erzielte 2018 einen Umsatz von CHF 642 Millionen und beschäftigt mehr als 1'700 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und ihren Produkten sind im Internet unter www.belimo.com (http://www.belimo.com/) abrufbar.



Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN). Kontakt Gérard Moinat, Corporate Communication & Investor Relations Manager +41 43 843 63 80, gerard.moinat@belimo.ch (mailto:gerard.moinat@belimo.ch)

