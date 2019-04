Daun (ots) - Seit 10 Jahren entwickelt HD Plus sein kontinuierlich wachsendes HD-Programmangebot über Satellit. Aktuell stellt das kostenpflichtige HD+ Senderpaket 23 private HD- und UHD-Sender bereit. Jüngst konnte das Unternehmen seine Services um eine neue TV-Integration mit leistungsstarken Zusatzfeatures erweitern. Die sogenannten HD+ Komfort-Funktionen bieten den Neustart von Sendungen, Zugriff auf Mediatheken und einen interaktiven TV-Guide. Die neue, HbbTV-basierende Technologie geht jedoch noch weiter. Mit ihr können Sat-Haushalte HD+ ganz ohne zusätzliche Hardware wie CI+ Modul, SmartCard oder USB-Key direkt am TV empfangen - das hat das Potential, den deutschen Markt für HD- und UHD-Programminhalte nachhaltig zu verändern.



Außerdem in dieser Ausgabe: Vollautomatische Motor-Satellitenantennen finden bei Camping- & Caravan-Freunden immer größere Verbreitung. Die aktuelle InfoDigital hält einen Überblick aktueller Modelle sowie jede Menge Tipps und Tricks zu Anschaffung und Montage bereit. Die beliebte Reihe Satellit des Monats widmet sich diesmal dem freien Programmangebot von Hellas Sat 39° Ost. Darüber hinaus berichten wir über den zweiten DAB+ Bundesmux, der bis Ende 2019 an den Start gehen soll. Als Ergänzung fürs Smartphone und den Sound unterwegs sind zurzeit Bluetooth-Lautsprecher besonders beliebt. Dass auch viele tragbare DAB+ Digitalradios Bluetooth sprechen, ist hingegen nicht so bekannt. InfoDigital gibt einen Überblick zum aktuellen Markt und hat vier spannende DAB+ Mobilradios mit Bluetooth unter die Lupe genommen. Streamen von Musik und Filmen ist schon längst Alltag - bei Videospielen sieht das bisher anders aus. Mit seiner neuen Plattform Stadia will Google dies radikal ändern: Ob auf dem Computerbildschirm, TV, Tablet oder Smartphone - Google verspricht alle Spiele auf allen Bildschirmen.



Dies und vieles mehr finden Sie in der InfoDigital 05/2019 (Nr. 374), die ab Freitag, 26. April 2019 im Handel sowie im Internet als E-Paper erhältlich ist.



OTS: INFOSAT Verlag newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51028 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51028.rss2



Pressekontakt: Redaktion InfoDigital Tel.: 06592/929 8721 www.infodigital.de www.infosat.de www.digitalmagazin.info www.satfinder.info